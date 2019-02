Sisekaitseakadeemia lõpetas 15 tulevast vanglaametnikku

Sisekaitseakadeemia arendusprorektor rektori ülesannetes Marek Link ütles lõpuaktusel, et tegu on viimase lennuga, kes sai diplomi veel akadeemia vanas õppehoones, edastas õppeasutuse pressiesindaja. «Neile järgnev generatsioon saab oma teadmisi ja oskusi lihvida juba uues majas, kus tingimused tööks vajalike oskuste omandamisel on Euroopa kaasaegsemaid,» sõnas Link.

«Tänased lõpetajad jäävad mulle ennekõike meelde oma aususe ning Sisekaitseakadeemia teiste väärtuste – austus, asjatundlikkus, avatus ja areng – kandjatena. See on üks väga tugev lend ja mul on südamest hea meel nad vanglasse tööle saata. Ma olen kindel, et nad saavad seal oma tööga suurepäraselt hakkama,» ütles justiitskolledži juht Triinu Kaldoja.