Demokraat Cory Booker teatas USA presidendiks pürgimisest

Alates 2013. aastast senatis New Jersey osariiki esindav mustanahaline Booker ütles kandideerimisteates, et tahab koondada sügavalt polariseerunud Ühendriikide rahva ühise eesmärgi ümber.

«Usun, et meie võimuses on ehitada riik, kus kedagi ei unustata ja ei jäeta maha; kus lapsevanemad tulevad toime toidu lauale toomisega; kus on igas piirkonnas heade tagatistega hästi tasustatud töökohti; kus meie kriminaalõigussüsteem hoiab meid turvalisena selle asemel, et viia üha rohkem lapsi trellide taha ja kirstudesse; kus me näeme oma juhtide nägusid televisioonis ja tunneme uhkust, mitte häbi,» lausus Booker videos.