Tamsalu maraton algas rahavargusega

Edasine oli Piirojale üks pidev taandumine, kuigi suusad lippasid tal enda väitel hästi. Aga Tamsalu radade lumepudrus ta ilmselt ei osanud või ei jõudnud enda sõnul sõita. Igatahes kujunes ta taandumine nii pidevaks, et pikapeale hakkas ta pelgama, et äkki saabub hetk, kui jõuan tema kõrvale.

Ent kaugel sellest. Sedapuhku tundsin, et mu auguga Fischerid lõpetasid minuga koostöö juba 5-6 kilomeetri järel ehk kaks korda varem, kui nädalatagusel Viru maratonil. Öösel sadanud värskel lumel, mis läks eessõitjate töö tulemusel paksuks pudruks, need lihtsalt ei libisenud. Ja see ei olnud subjektiivne tunne. Seda tõdesid ja ütlesid välja paljud, kes mööda sõitsid. Kuigi neil polnud vaja seda öelda: oli niigi näha, et nende suusad jooksid palju paremini. See oli Toomas Uiboleht (nr 154), kui mälu ei peta, kes pikalt minu järel sõitis ning kümmekond kilomeetrit enne lõppu möödudes ütles, et mu suusad libisevad ikka oluliselt viletsamalt kui tal.