Fotod: piimaärimees Kruuda astus koos kompanjonidega kohtu ette

Kuigi protsessi algus on juba veninud rohkem kui aasta, proovisid Kruuda kaitsjad ka täna süüdistatavaid kohtupingist päästa. Oliver Kruuda kaitsja Elmer Muna sõnul oleks neil vaja aega, et Kruuda jälitustoimikutega tutvuda. Kohtunik Janika Kallin ei rahuldanud kaitsjate taotlust.

Järgmiseks takistuseks said Kruuda kaitsjate jaoks ajakirjanikud. Kohtunik saatis kaitsjate palvel ajakirjanikud kohtusaalist välja. "Teeme viieminutilise vaheaja," ütles Kallin. Prokurör Martin Tuulik jäi koos kaitsjate ja süüdistatavatega saali, et arutada, kas tuleks paluda ajakirjanikel otseblogi võimalus. Kui ajakirjanikud tagasi saali lubati, ütles kohtunik, et läheb asja üle mõtlema.

"On põhjendatud piirata meediakajastusi. See võib mõjutada isikulise tõendiallika sisu teadlikult ja alateadlikult. Teiseks inimlik aspekt: inimesel võib olla keeruline anda ütlusi olukorras, kus ta teab, et see pannakse ajakirjanike poolt kirja," ütles kohtunik.

Ajakirjanikke saalist välja ei aetud. Kohus keelas ajakirjanikel tunnistajate ütluste detailset väljatoomist ja otseblogi tegemist.

Prokurör pidas protsessi alguses maha kõne, milles ütles, et sisuliselt oli käibe- ja tulumaksupettuse peaorganisaatoriks Oliver Kruuda. "Tema näpunäidete järgi tegutsesid täna kohtu all olevad süüdistatavad ja ka kohtu ette tulevad tunnistajad," ütles Tuulik.

Lisaks on Oliver Kruudale esitatud süüdistus valeandmete esitamises. Tere uued omanikud avastasid, et Oliver Kruuda oli jätnud enda koostatud Tere saneerimiskavast meelega välja ühe märkimisväärse nõude, mis oleks mõjunud halvasti kogu kava üldpildile.

Koos Kruudaga astusid kohtu ette Tere nõukogu endine esimees ja jurist Allan Viirma, Tere endine teenustejuht ja mitut Kruuda firmat juhtinud Rein Lepasson, Tere raamatupidaja ja Kruuda isiklike finantsasjade korraldaja Hjalmar Konno ning Tere finantsosakonnas töötanud Jaanus Rätsep.

Põhja ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi aitasid Viirma, Lepasson, Rätsep ja Konno Kruuda maksukuriteole kaasa.

Ükski süüalune ennast süüdi ei tunnistanud. Kaitsjate sõnul pole Oliver Kruuda pannud toime maksupettuseid ega andnud ka valevannet. "Hästi palju hakkab siin kõlama nagu mingid tehingud oleks olnud näilikud. Need pole olnud näilikud. Me tahame näidata, kuidas tehingutega seotud isikud või õigused on reaalsed. Need leidsid aset. Ainuke, kes seda peab näilikuks, on prokuratuur. Võib olla prokuratuur eksib," ütles Kruuda kaitsja.

Suur maksupettus

«Kogu skeemi juhtis ja koordineeris Kruuda, teda aitasid selles tema lähedased: kes andis juriidilist nõu, kes pidas raamatupidamisarvestust, kes täitis tehnilisemaid ülesandeid – tegi ülekandeid ja hoolitses paberimajanduse eest. See oli ikka suhteliselt õlitatud kaadervärk,» on Põhja ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Martin Tuulik öelnud.

Oma pika ettevõtjakarjääri jooksul korduvalt maksuameti huviorbiiti sattunud Kruuda pidasid maksupolitseinikud nüüd kohtusse jõudnud süüdistustega seoses kinni 2016. aasta augustis. Siis kuulus talle veel ka kõrvuni võlgadesse ja piimatootjate pahameelelaviini alla mattunud piimatööstus Tere, mille pank Kruudalt lõpuks jõuga käest võttis ja Farmi piimatööstusele müüs.

Relvastatud maksupolitseinikud saabusid Tere kontorisse, lappasid seal mitu tundi dokumente ja vedasid kaasa arvuteid. Tere toonane omanik Oliver Kruuda pääses arestimajast järgmisel õhtul, väljudes sealt pimeduse varjus koos Tere nõukogu esimehe ja juristi Allan Viirmaga. Neil vedas, sest nad pääsesid ajakirjanike-fotograafide piiramisrõngast.