Mupo: Põhja-Tallinnas takistavad valesti parkivad autod lumekoristust

«Olukord oli tegelikult päris masendav. Mis mind kõige rohkem hämmastab - kõik on tehtud selleks, et inimesel oleks parem, mugavam ja turvalisem. Sa ei pea tegema midagi muud, kui pargi oma auto üks kord nädalas kolmeks tunniks veidi eemale – see ei ole ju liiga raske,» ütles Põhja-Tallinna peainspektor Pavel Boitsov. «Vestlesime ka lumekoristusfirma esindajatega, kes nurisesid, et ei saa oma tööd teha.»