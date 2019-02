Rumeenia valitsus võitleb oma kandidaadi Euroopa peaprokuröriks saamise vastu

Sel nädalal ütles Toader Rumeenia veebilehele Stiripesurse, et EL ei ole teadlik Laura Codruţa Kövesi toime pandud rikkumistest DNA juhtumise ajal ning ta lubas, et tutvustab tema ametist vabastamise põhjusi teistele Euroopa Liidu justiitsministritele.

Samas on Euroopa Liit korduvalt väljendanud muret Rumeenias lokkava korruptsiooni pärast. Läinud aasta novembris hoiatas Euroopa Komisjon Rumeeniat, et nende võitlus korruptsiooniga teeb vähikäiku, tuues eraldi välja DNA-le avaldatava surve.

Osa ELi diplomaate on seisukohal, et Rumeenia suhtes tuleks rakendada sanktsioone, mis on ette nähtud õigusriigi põhimõtete eiramise korral, kui riik võtab vastu eelnõu, mis lubab amnestiat kõigile korruptsioonis süüdi mõistetud poliitikutele.