Linnavalitsus suunab lumeuputuse vastu lisajõud

«Meil toimuvad regulaarsed nõupidamised, mis puudutavad talviseid probleeme: libedust, lumekoristust erinevates linnaosades, samuti lumesulamisvett. Üldine seisukoht oli see, et linnas tervikuna on olukord rahuldav, kuid on ka kohti, mis on ebarahuldavas seisukorras,» rääkis abilinnapea Tõnis Mölder linnavalitsuse pressikonverentsil.

Möldri sõnul lepiti kokku, et linnaosade valitsused jätkavad graniitsõelmete jagamist nendele kinnistuomanikele, kes seda soovivad ning nendesse piirkondadesse, kuhu on lume koristamiseks vaja lisajõudu, linnaosavalitsused seda ka palkavad.

«Ka lume väljaveo graafikuid laiendatakse oluliselt. Kui praegu veetakse kommunaalameti tellimusel lund välja just kesklinnast, siis seda laiendatakse oluliselt ka teistesse linnaosadesse, eriti just kvartalisisestele teedele, mis on muutunud väga kitsaks,» ütles Mölder.

Mitmes linnaosas lume äravedu juba käib. «Oleme Mustamäele graafikujärgse lumekoristusega ühe ringi juba peale teinud ja järgmisel nädalal alustame uut. Tänan kõiki meie korteriühistuid, kellega oli selles osas suurepärane koostöö – arvestades Mustamäe kortermajade ees parkivate sõidukite rohkusega, on linnaosa teede-tänavate koristamisel laitmatu tulemuse saavutamine võimalik ainult koostöös. Linnaosa koostas koristusgraafikud, teavitasime korteriühistuid ja sõidukijuhte, kokkulepitud kuupäeval ja kellaajal tehti majaesised autodest puhtaks – ja lumesahad said teha oma tööd. Alustasime kortermajade esiste teede ja parklate graafikujärgset koristust jaanuari viimasel nädalal, eelnevatel päevadel olid majaesised jääs, mistõttu koristustehnika ei saavutanud soovitud tulemust,» ütles Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats.

Järgmise nädala koristusgraafikud on Laatsi sõnul linnaosavalitsuses juba valmimas ning need saadetakse peatselt korteriühistutele ja avaldatakse ka linnaosavalitsuse Facebooki lehel.

Nõmme linnaosa valitsus tellis 11 piirkonnast lume väljaveo või kantimise. Tööd kestavad tänasest kuni esmaspäevani ning linnaosavalitsus vabandab võimalikust mürast tekkida võivate ebamugavuste pärast juba ette.

Nõmme linnaosavanema Grete Šillise sõnul tehakse töid valdavalt õhtusel ajal või öösel, et võimalikult vähe liiklust takistada. «Kuna suuremad probleemid on tekkinud kortermajade piirkondades, kus parkivate autode tõttu on keerulisem sahkadel tood teha, palume kohalikel elanikel jälgida tööde ajaks paigaldatud liiklusmärke ning ajutistest parkimispiirangutest kinni pidada. Parkivad sõidukid takistaksid lume väljavedu või vallide kantimist,» lausus Šillis.

Jaanuaris veeti Nõmmelt lund välja Valdeku tänavalt, Nõmme turu parklast ja turuhoone eest, Nõmme kultuurikeskuse eest, Pärnu maanteelt Nõmme keskuse ja raudtee vaheliselt lõigult, Kadaka puiestee äärtest ja Vabaduse puiestee Vikerkaare ja Olevi tänavate vaheliselt lõigult ning Männiku teelt Järve Selveri ja Vabaduse puiestee vaheliselt lõigult.

Lähipäevadel toimub lume väljavedu või kantimine Nõmmel järgmiselt:

6. veebruar

Õie tänava ühelt teeservalt lume väljavedu

Nõmme kultuurikeskuse kõrvalt Vana-Pärnu maanteelt lume väljavedu

Kraavi tänava Männiku ja Kraavikrõlli lasteaedade juurest lume väljavedu

Kerese tänaval lumevallide kantimine

Sanatooriumi tänava ühest teeservast lume kantimine

7. veebruar

Pihlaka tänavalt lume kantimine

Mahla tänavalt lume kantimine

8. veebruar

Nelgi tänavalt lume kantimine

11. veebruar

Tirdi tänavalt lume kantimine

Ilmarise tänava lasteaia juurest lume kantimine