Haigekassa jätkab diakooniahaigla hospiitsteenuse rahastamist

Asja parandaks see, kui hospiitsiteenus oleks eraldi haigekassa hinnakirjas ja Rain Laane arvab, et alates järgmisest aastast võikski see nii olla.

Diakooniahaigla hospiitsosakond avati 2002. aastal ja seal on 12 kohta, mis on mõeldud patsientidele, kes on jõudmas elu lõpusirgele, ühtlasi hoolitsetakse selle eest, et patsiendi lähedased ei jääks mures ja leinas üksi.