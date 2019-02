Tallinnast veeti möödunud ööpäeval välja 2723 kuupmeetrit lund

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on Tänavapuhastuse ASi pingutused linna heakorra hoidmisel ka sotsiaalmeedias linnakodanike tunnustuse ära teeninud. «Lumerohkel talvel tänavate puhastajaid heade sõnadega ei hellitata aga täna saabus raske töö tegijaid kiitev sõnum, mis kõlas järgnevalt: «Vaatamata katsumuste rohkele talvele on Tallinna tänavad ja kergliiklusteed väga hästi hooldatud! Ega tavakodanik sellest muidu aru ei saakski, aga kui sõidad iga päev mööda Vana-Tartu maanteed ja näed kui hästi on Tallinna pool korras (seda ka suvel) ja kui kehvasti on hooldatud Rae valla osa, siis tekib küll tahtmine, et Tänavapuhastuse AS hooldaks teid ja tänavaid ka Rae vallas. Igal juhul andke palun tänu Tänavapuhastuse AS meestele edasi ja Rae valla elanikud ootavad neid pikisilmi hooldama ka meie valla teid! Aitäh!»»