Pedofiilias süüdi mõistetud mees loobus mullu ministeeriumilt saadud aumärgist

Justiitsminister Urmas Reinsalu kutsus kokku aumärgikomisjoni, sest teisipäeval tuli ilmsiks, et möödunud aastal ministeeriumilt iseseisvuse eest võidelnute ja terroriohvrite mälestuste jäädvustamise eest Vabaduse Tammepärja aumärgi saanud Silver Sild on 2008. aastal kohtus pedofiilias süüdi mõistetud.

«Olen oma tööd teinud erinevates ühiskondlikes organistsioonides ja selle eest on mind ka tunnustatud,» kommenteeris eile Sild, kes on MTÜ Eesti Looduskaitse Seltsi, Eesti Memento Liidu, MTÜ Memento Võrumaa Ühenduse kui ka Paganamaa arendamise MTÜ juhatuse liige. Samuti on mees olnud seotud Kaitseliiduga.