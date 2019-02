Ümmargune või lapik? Maakera kuju lõi Kuressaares arutelule kogunenud noored kahte lehte

Erinevad arusaamad maakera kujust selgusid siis, kui kõne all olid erinevad vandenõuteooriad maailmas ning see, kuidas need mõjutavad inimeste maailmapilti.

«Mis te arvate, kui paljud arutelul osalenutest arvasid, et maakera ei ole ümmargune? Pooled,» tõdes oma lauas räägitust kohvikuliste ees kokkuvõtet tehes Meelis Juhandi, kes argielus töötab politsei- ja piirivalveametis. «Peaaegu pooled arvasid, et nad ei tea ja palju oli ka neid, kes arvasid, et maakera on lapik.»