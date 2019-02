Keskerakonnalt nõutakse 1,27 miljonit eurot

ERJK leidis, et endise Keskerakonna reklaamipartneri Paavo Pettai esitatud tõendite ja dokumentide järgi on Keskerakond saanud keelatud annetusena üle 1,2 miljoni euro. ERJK ootas erakonnalt tõendeid, mis selle järelduse ümber lükkaks, kuid komisjoni liikme Kaarel Tarandi sõnul Keskerakond neid esitada ei suutnud.

Erakond on juba kaevanud kohtusse eelmise ettekirjutuse, mille järgi tuleb neil tasuda 220 000 eurot ning mida ERJK ei luba parteil ajatada. Keskerakonna juhid eesotsas peaminister Jüri Ratasega on kinnitanud, et Pettai nõuded enam kui 1,2 miljoni euro ulatuses on alusetud. Keskerakonna hinnangul põhineb ERJK 1,27 miljoni euro suurune nõue Paavo Pettai valeväidetele.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb sõnas, et ERJK otsus, mille järgi peab erakond tasuma Paavo Pettai ettevõttele Midfield OÜ väidetavate aastatetaguste teenuste eest üle 1,2 miljoni euro, pole tõsiselt võetav ning erakond kaebab otsuse kohtusse, edastas erakonna pressiesindaja.

Korbi sõnul pole ühtegi lepingut, arvet või muud tõestust, et Midfield OÜ jättis aastatel 2009–2015 esitamata enam kui 1,27 miljoni euro eest arveid, ning seda on korduvalt tõendatud ka ERJK-le.

«Vastupidi, oleme aastatel 2009–2016 tasunud Midfieldile 2 253 424,98 eurot. Sellele summale lisandus arbitraaži otsus, mille järgi maksti Pettaile 533 000 eurot. Oleme kõikide teenuste eest tasunud ja enamgi veel,» ütles Korb.

Korb lisas, et Keskerakond on tasunud OÜ-le Midfield arveid suuremas ulatuses kui OÜ Midfield omakorda tarnijatele. «Samuti on komisjoni poolt jäänud kontrollimata viimati aastal 2014 majandusaasta aruande esitanud Pettai ettevõtte tegelik majanduslik seis ja raamatupidamine,» ütles Korb.

Korbi sõnul on erakond komisjonile põhjalikult vastanud ning toonud seejuures esile valeväited ja vastuolud, mida komisjon pole arvesse võtnud.

«On tõendamata, et Pettai esitatud arved seonduvad Eesti Keskerakonnaga, ning seda on tunnistanud ka komisjon ise, keda see teadmine otsuse tegemisel kummalisel kombel siiski ei seganud,» ütles Korb. Nii näiteks on Pettai muu hulgas pannud tasumata arvete hulka ka raamatu «Tõde Eestist» ja selle väljaandmise kulu, mis ei ole kuidagi seotud MTÜga Eesti Keskerakond. Selle raamatu kirjastajaks on märgitud OÜ Midfield.

Ka sõnas Korb, et ekspert, kellele komisjon otsust tehes tugines, ei ole suutnud tõendada oma järelduste paikapidavust ega kaasanud erakonda ekspertiisi tegemisse, mistõttu on ta erakonna juristide hinnangul ise rikkunud seadust.