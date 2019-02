Jaan Reinhold: idapartnerlus on EL-i naabruspoliitika suurim edulugu

EL-i idapartnerluse eesmärk ei ole ainult see, et meie maksame kinni teatud teenused ja koolitused ning siis ootame, et need ellu rakendatakse. Me ootame ka seda, et idapartnerid hakkavad omavahel koostööd tegema.

Kas Eesti, Läti ja Leedu on idapartnerluse valdkonnad omavahel ära jaganud?

See vajab märksa paremat koordineerimist. Euroopa Liit jagab oma abi ka konkreetselt sihitavate mestimisprojektide kaudu, selles on Leedu tugev. Lätlased tegelevad põhiliselt meedia kirjaoskusega, kuid Eesti võtab läbi idapartnerluse keskuse ilmselt kõige rohkem erinevaid valdkondi ette, me vaatame kõige laiemalt.

Ühelt poolt on see hea, kuna saame endile toimuvast parema pildi ja saame rohkem kaasata välisrahastajaid. Teisel tpoolt oleme me väike riik ja meie endi arenguabi andmise võimalused piiratud. Võib-olla me peaksime keskenduma vähematele ja konkreetsemalt sihitud teemadele. Ma ei ütle, et praegune tegevus on toonud tagasilööke, aga mingil hetkel võib meie võimalustele lagi ette tulla ja me peame mõtlema, kuidas me toetame idapartnereid viie ja kümne aasta pärast. Jutt idapartnerluse surmast on kindlasti liialdus.

Millised on olnud tagasilöögid?

Oleme kõikides oma tegevustes üsna sihikindlad ja ei saa öelda, et midagi oleks otseselt halvasti läinud. Aga delikaatselt väljendudes sõltub väga palju kohapealsest partnerist, tema usaldusväärsusest ja tõsiseltvõetavuses. Kasvõi selles, et ta ei varasta ja kasutab abi sihipäraselt ning õigesti. Kohapealse partneri valik on oluline ka selleks, et koostada projekt, mis vastab kõige enam sealsete inimeste ootustele.

Jaan Reinhold: abi koordineerimine ja kohapealse partneri valik on õnnestumiseks väga oluline. FOTO: FOTO: MIHKEL MARIPUU/EESTI MEEDIA

Meie oleme eestlaslikul kombel olnud väga konservatiivsed ja partnereid hoolikalt valinud, oleme neid hinnanud ja teinud taustatööd ning usaldanud omakorda endi suurte partnerite nagu näiteks Ameerika Ühendriikide ekspertiisi ja hinnangut. Aga tagasilööke on ka olnud, eelkõige mõnesid möödalaskmisi partnerite valikul. Hiljuti läks Soomel Kõrgõsztanis – mis ei ole küll idapartnerluse riik – viltu ja osa abirahast läks kaduma.

Milline on meie kuvand partnerriikides?

Eesti probleem on selles, et meilt küsitakse rohkem, kui me anda jõuame. Meie kuvand on vahel meie tegevustest ette jooksnud. Meie kui digiriigi kuvand on väga tugev ja ilma meieta selles vallas väga palju ei toimu.

Selleks, et abi oleks võimalikult täpselt sihitud ja kasulik, on vaja koordineerimist. Kuidas sellega on?

Euroopa Liidus on väga palju kattuvust ja kahjuks ei tea me ka liidus sees, millised riigid milliseid projekte kavandavad. Maandudes näiteks Ukrainas, et läbi viia korruptsioonitõrje projekte või koolitades näiteks Zhaporožjes ajakirjanikke, ei tea me, kas kahe kuu pärast ei ole seal kohal mõni teine liikmesmaa samasuguse projektiga. Nagu sa ise 1990-ndate alguse Eestist mäletad, võetakse kõik projektid tänuga vastu nagu ka raha, mis nende kaudu tuleb.