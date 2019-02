Modellindust raputanud skandaali uurimine: seksiga nõustus umbes 40 noort naist

Valdavas enamuses olid need noored naised varastes kahekümnendates eluaastates. Seksiga nõustumise eest said nad erinevaid hüvesid nii raha kui asjade näol.

«Neid ühendab kaks asja – vanus ning see, et täna nad kahetsevad oma toonaseid otsuseid. Ülejäänu osas on ühisnimetajaid juba oluliselt raskem leida. Kuna uurimise eesmärgiks ei olnud kellegi varandusliku seisu tuvastamine, siis on tegemist vaid hinnanguga, aga ei jäänud muljet, et kedagi oleks motiveerinud äärmiselt keeruline majanduslik olukord. Ilmselt oli enamjaolt sooviks lihtsalt näiliselt kerge vaevaga oma elatustaset parandada,» rääkis juhtivprokurör.