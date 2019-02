Fotod ja video: vaata, kuidas «kommunist» Tallinna lumeuputust leevendab

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul tuleb nädalavahetuse sulailmad lume väljaveoks maksimaalselt ära kasutada. Klandorf selgitas, et «kommunist» on nõukogudeaegse konstruktsiooniga lumelaadur ja kõigile tallinlastele juba ammustest aegadest tuttav mehhanism. «Kui teeservades ei ole pargitud sõidukeid on käpplaadur lume laadimistöödel asendamatu koristusmasin,» ütles Klandorf. Kommunistiks ristis rahvas selle masina omal ajal seetõttu, et too kahmas kahe käpaga kõik endale, nii et maha ei jäänud midagi.