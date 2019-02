Kiirabi argipäev: neli-viis väljakutset libeduse tõttu kukkunutele

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on aasta esimese kuu statistika tavapärane. «Statistika kohaselt sõidab kiirabi välja keskmiselt päevas 4-5 korda, kui inimesed on libedaga kukkunud. Küll on statistika järgi olnud päevi, mis on olnud väga erakordsed. Näiteks möödunud detsembris oli päevi, mil kukkumiste tõttu väljakutsete arv ületas suisa 30 piiri. Need olid küll mõned üksikud päevad, mil tegemist oli ekstreemsete ilmastikutingimustega,» nentis abilinnapea Mölder.

«Meil toimuvad regulaarsed arutelud, mis puudutavad talviseid probleeme – libedust, lumekoristust erinevates linnaosades, samuti vee äravoolu. Üldine seisukoht on see, et linnas tervikuna on olukord rahuldav, kuid tuleb tõdeda, et on ka kohti, mis on ebarahuldavas seisukorras. Pluss- ja miinuskraadide vaheldumine teeb tänavad kahtlemata libedaks,» ütles abilinnapea.

Mölderi sõnul lepiti kokku, et linnaosade valitsused jätkavad graniitsõelmete jagamist nendele kinnistuomanikele, kes seda soovivad ning nendesse piirkondadesse, kuhu on lume koristamiseks vaja lisajõudu, linnaosavalitsused seda ka palkavad. «Samuti hakkab Tallinna Kiirabi igapäevaselt edastama andmeid selle kohta, kui palju oli päevas kukkumisi ning millistel aadressidel need toimusid. Vastavalt sellele saab munitsipaalpolitsei informeerida, kas siis kinnistu või teega piirneva maja omanikku või näiteks ka mõnda linna ametiasutust,» lisas Mölder.