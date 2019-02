Läinud aastal ilmunud raamatutest on üks mõtlemapanevamaid Robert Kagani «The Jungle Grows Back» («Džungel kasvab tagasi»), mille läbivaks teesiks on see, et viimase seitsme aastakümne soodsas ilmakorras pole midagi iseenesestmõistetavat, pigem vastupidi – see tekkis soodsate asjaolude kokkulangemisel ning on ajaproovile vastu pidanud vaid tänu Ameerika Ühendriikide pidevale tähelepanule ja valmidusele selle ilmakorra hoidmiseks jõudu kasutada.