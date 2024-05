POSTIMEES UKRAINAS Vichmann pani Odessas sõja ajal ehitusse üle viie miljoni euro

Miljonid on enamikus läinud selleks, et lõpuni ehitada Odessa lahe ääres asuv elamukompleks, kus on 15 korrusmaja ja 1200 korterit. Täiemahulise sõja alguseks oli sellest valmis veidi üle poole. Juba sõja ajal on lõpuni ehitatud kolm korrusmaja 320 korteriga. Tänaseks elab kompleksis umbes 1500 inimest.