GRU leidis kullapaja enne selle säramist

Uurimisel selgus, et major Deniss Metsavas oli Vene luure käsilane kauem, kui alguses arvati. Sisuliselt möödus kogu tema üliedukas karjäär – sõjakoolist peastaabini – idanaabrite salateenistuse pilgu all. Mida edukam see oli, seda rohkem kahju ta tekitas.