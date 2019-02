Pärilikud haigused peaks sihikule võtma

Tartu Ülikooli inimese geneetika professor Maris Laan ütles, et maailmas on juba kasutusel enam kui 5000 geneetilist testi ning seoses tehnika kiire arenguga on testide hinnad väga kiiresti langenud.

«Mõni meist sünnib nii heade geenidega, ma ei pea siin silmas seda, et neist saaks suurepärased viiuldajad või kõrgushüppajad, neil on lihtsalt päriliku poole pealt kõik hästi, nad on terved. Aga palju on neid, kes sünnivad kaasasündinud pärilike haigustega, millega tuleb iga päev vaeva näha, et elus edasi minna. Neile on geenidega antud vähem kui teistele,» ütles Laan.