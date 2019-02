Plagiaadi ohver: ma isegi ei teadnud, kes on Rainer Vakra

Intervjuu: Rainer Vakra plagiaadisüüdistusest (Saade) Rainer Vakra plagiaadisüüdistusest (Saade)

Eesti Ekspress kirjutas täna, et Sotsiaaldemokraatliku partei ühe juhtfiguuri Rainer Vakra (37) ülikooli lõputöö on maha kirjutatud Säästva Eesti Instituudi raportitest. Muu hulgas omastas Vakra teise üliõpilase tehtud uurimuse ja esitas selle enda töö pähe.

Vakra selgitas täna, et omandades 17 aastat tagasi kõrgharidust, osales ta lõputöö raames Tartu pakendikogumise pilootprojektis. Kuna üks selle projekti eestvedajaid oli Vakra lõputöö juhendaja, kellega ta lõputööd kirjutades tihedalt suhtles, edastas juhendaja talle materjale ja soovitusi.

Plagiaadi ohver: Vakra valetab

Nende raportite kokkukirjutaja ja projektijuht Harri Moora, kes on rahvusvaheliselt üks tunnustatumaid Eesti keskkonnaeksperte, ütles, et Vakra ei osalenud pakendikogumise pilootprojektis.

«Tol ajal polnud mul mingit kokkupuudet Rainer Vakraga. Temaga kohtusin ma alles aastaid hiljem,» ütles Moora.

Küll aga lõi raporti koostamisel kaasa Vakra lõputöö juhendaja. «Nii palju, kui ma tean, siis juhendaja saatis Vakrale selle raporti failid lihtsalt tutvumiseks-lugemiseks,» kinnitas ta.

«Nukram on see, et meie raporti uuringu koostamises osales tõesti üks üliõpilane. Tema oli hoopis Türi kolledžist, mitte Vakra. Vakrat ma isegi ei tundnud ja oma panust ta ei andnud selle koostamisse,» ütles Moora.

Moora ütles, et esimest korda kuulis ta Vakra plagiaadikahtlusest aastaid tagasi. «Kõlakad käisid juba ammu, aga kui ma neid kahte tööd nüüd vaatasin, siis on selgesti näha, et valdavas osas on ta lihtsalt copy-paste teinud, kirja- ja tähevead on sees,» ütles ta.

Moora lisas, et ootab nüüd eelkõige kõigilt osapooltelt ausust. «Vakra peaks rääkima nüüd asjadest nii nagu need päriselt olid, aga minu arust on see hea näide, mis paneb äkki praeguseid noori mõtlema.»

«Plagiaadikahtlus on väga tõsine asi. Rainer Vakraga sel teemal täna vestlesime,» ütles Sotsiaaldemorkaatliku Erakonna juht Jevgeni Ossinovski ja lisas, et tunneb Vakrat isiklikult sellest ajast saadik, kui ta sotsidega liitus.

Kuigi riigikogu koridorides on Vakra võimalikust plagiaadist sosistatud juba aastaid, tuli Ossinovski sõnul talle täna ilmunud uudis kui välk selgest taevast. «Mina kuulsin sellest eile pärastlõunal, aga ega see meile rõõmu ei tee» ütles ta.