Lauristin: pettuse korral peaks Vakra poliitikast taanduma

Saatejuht Andres Kuusk küsis Lauristinilt, et kui Rainer Vakra plagiaadisüüdistused osutuvad tõeks, siis kas tema poliitiline karjäär peaks läbi saama. Lauristin vastas, et ta on ülikooli professor, taolisele juhtumile järgneb Tartu Ülikoolis eksmatrikuleerimine ja et Vakra Tallinna Ülikoolis kaitstud lõputöö juhtum on kurb ja väga häbiväärne.