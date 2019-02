ISIS võitleb Süürias viimase ruutkilomeetri nimel

Kurdide juhitavad jõud tungivad peale Baghuzi väikelinnale, kus peituvad ISISe võitlejad ja nende sugulased. Paljud nälginud ja kannatada saanud inimesed on end kurdide vägedele üles andnud.

«Lahingud on intensiivsed,» ütles kurdide ja araablaste relvaühenduse Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) pressiesindaja Adnan Afrin. SDF on USA toetusel juhtinud operatsiooni ISISe vastu Süürias.

«Vastupanu on tugev,» ütles ta AFP-le Omari naftaväljal, kust lähtub pealetung viimasele ISISe nn kalifaadist alles jäänud alale. Iraagi piiri lähedal asuvas tugipunktis võitleb veel paarsada terroristi, kes on korraldanud ägedaid vasturünnakuid, ütles SDFi esindaja.

Islamäärmuslased hoiavad enda kontrolli all viimast ruutkilomeetrit Baghuzi kesklinnas ning lähedalasuvat laagrit, kus viibib väidetavalt ka mingi arv tsiviilelanikke. Täpseid arve on võimatu öelda, kuid võitlejaid, mehi ja naisi on piirkonnas kokku umbes tuhat, sõnas Afrin.