Kahe Afganistanis Nõukogude eriüksuses teeninud mehe meenutused

Minu teenistuse ajast Afganistanis meenub kaks halba lugu. Ühel korral piirasime me sisse ühe kišlaki, kus väidetavalt oli relvarühmitus, aga sattusime omade tule alla. Meie olime ühel pool küla, teisel pool olid veoautodele paigutatud maa-maa raketitõrjekompleksid. Rahulikud elanikud tulid külast välja ja siis hakkasid raketikandjad tuld andma, aga otse meie pihta. Ma nägin kuidas raketid plahvatasid 50 meetri kaugusel meie masinatest eespool. See kõik toimus öösel ja ma magasin soomukis, kuid ärkasin selle mürgli peale muidugi üles. Järgmine kogupauk tuli juba lähemale ja komandör andis käsu liikuda masinatega 50 meetrit tagasi. Aga eespool kaevikutes olid luurerühma sõdurid ja kaks meest said pihta. Üks sai otsetabamuse. Matemaatikat tuleb õppida!

Teine kord pöördus eriüksus, milles teenis ka Alar, operatsioonilt tagasi ja nad sõitsid ühest külast läbi, kuid ühel jalaväe lahingumasinal sai kütus otsa ning kolonn peatus ning ühest soomukist hakati teise kütust ümber pumpama. Ning siis hakati selle seisva kolonni pihta tuld andma, meid saadeti neile appi. Need, kes tule alla jäid, püüdsid soomukitest tabamuse kartuses eemale joosta, kes kuhu. Ühe sellise hirmust väriseva ilma relvata viljapõllule maha viskunud võitleja korjasin ma üles ja viisin oma soomusmasinasse. Aga õnnetuseks istus minu sõidukis ka «osobist» (KGB ohvitser – toim), kes hakkas kohe uurima: kas sul kokkupuude kohalikega oli? Saad sa aru! Vend on sellises traumaatilises olekus ja «osobist» hakkab talle selliseid küsimusi esitama. Ma ei mäleta, palju selles rünnakus hukkunuid oli. Aga mille pärast see nii juhtus? Sellepärast, et keegi arvas: me oleme kõvad mehed.

Igasuguseid asju sai näha ja muidugi miini otsa sõitnud meeskonda oli valus vaadata. Mingil hetkel jõudis see reaalsus kohale. Ükskord seisime mäe otsas ja nautisime ilusat vaadet, kui üks meie omadest haaras õlast kinni. Sai kuulitabamuse. Kui ma ütlen, et sõitsin Afganistanis kokku maha 20 000 kilomeetrit, siis ma ilmselt natukene liialdan, aga 17 000 kilomeetrit kindlasti.

Pihta sain ma Afganistanis ja oma mehe lasust, mis kindlasti ei olnud sihilik. See juhtus 1986. aasta oktoobris, ma valmistusin juba koju minema. Olime autopargis ja üks mees mängis laetud automaadiga, see läks lahti ja kuul tabas mind. Kusjuures see mees oli ka juba kaks aastat teeninud ja lasta saime me niipalju kui viitsisime ning relvaga ümber käia ta kindlasti oskas. Aga nii läks, lahingus ma pihta ei saanud.

Koju pääsesingi alles 1987. aasta algul, kuna mind raviti Taškendi ja Riia sõjaväehaiglates.

