President Kaljulaid peab munitsipaallehti turusolkijateks

«Endiselt on mulle arusaamatu kõik see, mis puudutab linna- ja vallalehti. Võib ju olla tore, kui piltidega paber postkasti potsatab, aga mõelge korraks ka meie kohalikele lehtedele, mis toimetavad erakapitalil. Äkki saab oma elanikke informeerida ka nii, et kohalik ajakirjandus ellu jääb?» rääkis Kaljulaid kõnes.

«Linna- ja vallaeelarvest ajakirjanduslaadset toodet välja andes tegelete te tegelikult ju turu solkimisega ja see ei tee head mitte kellelegi. Ja kui tingimata on vaja oma infot ikkagi sel moel levitada, siis minu soovitus on teha seda koostöös kohalike lehtedega. Katsuge nii ellu jätta oma piirkonna ajakirjandusväljaanded,» vahendab Lääne Elu Kaljulaidi mõtteid.