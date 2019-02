Kaljulaid rääkis Ivanka Trumpiga Eesti e-riigist

«Programmid nagu Digigirls ja HK Unicorn Squad toetavad ja arendavad Eestis tüdrukute tehnoloogiahuvi juba varakult, et programmeerimine oleks nende jaoks sama loomulik valikuvõimalus kui näiteks jalgrattaga sõitma õppimine. Samuti on suur osa Eesti arenguabist Aafrikast Okeaaniani seotud digiühiskonna arenguga,» selgitas riigipea.

Kohtumisel räägiti ka Ivanka Trumpi võrdõiguslikkuse initsiatiivist Women in Global Development and Prosperity (WGDP) ning president Kaljulaidi tegevusest naiste, laste ja noorukite tervise ning heaoluga tegeleva liikumise Every Woman, Every Child eestkõnelejana. Arutati ka võimalusi, kuidas mõlema riigi parimaid praktikaid globaalselt võimendada. Samuti räägiti kohtumisel lühidalt ka Euroopa ja USA julgeolekust.