Rahva hääl jäi peale

Nüüd on see teada: Eurovisioonile sõidab Victor Crone. Mäletan, kui võistluslaulud detsembri alguses avaldati, ütlesin elukaaslasele, et kuula seda võidulaulu ka … esitaja on keegi Victor. Tol hetkel polnud ma «Stormi» ise veel kuulanud, aga poolehoid oli nii selge, et polnud vajagi.