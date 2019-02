Kohus ei vabastanud Kofkinit kohtupidamisest

Vandeadvokaat Aivar Pilv leidis, et Kofkini suhtes tuleb kriminaalmenetlus lõpetada seoses mõistliku menetlusaja möödumisega, kuid kohus leidis, et mõistlik menetlusaeg ei ole veel möödas ja ei rahuldanud seda taotlust.

Kohus tõdes, et Pilv arvestab menetlusaega alates 2011. aasta veebruarist, kuid Kofkin on kohtu all seoses 2014. aastal toimunud tegevusega.