Kohus jättis osa Savisaare rahast aresti alla

Kohus nõustus Nääsiga, et Savisaarele tuleb tagastada temalt Hundisilma talu läbiotsimisel ära võetud 300 000 krooni ehk 19 173 eurot, kuid ära võetud 186 000 eurost nõustus kohus tagastama vaid 106 000 eurot.

Kohus leidis, et riigiprokutör Taavi Perni taotlus Savisaarelt 80 000 euro uuesti arestimiseks on põhjendatud seoses ehitusettevõtja Aivar Tuulbergi väidetava kuriteoepisoodiga, kus süüdistuse järgi oli Savisaarele altkäemaksuna antud summaks just 80 000 eurot.