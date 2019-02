Stalnuhhin jagas tulumaksuseaduse hambusse jäänud naistele tühja lubaduse

Juba mitmendat nädalat ei vasta Stalnuhhin ei Postimehe ajakirjaniku kõnedele ega kirjadele. Lisaks kirjutas Postimehele riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd, kelle sõnul pole Mihhail Stalnuhhin hoolimata ajalehe kaudu antud lubadustest teemat kordagi komisjonis tõstatanudki.

«Peale Postimehe loo ilmumist pole rahanduskomisjon seni mitte kordagi oma istungitel seda teemat käsitlenud,» ütles Sõerd ja lisas, et talle teadaolevalt ei olegi selle riigikogu koosseisu ajal plaanis ühtegi seadusemuudatust ei tulumaksuseadusesse ega ka ravikindlustuse seadusesse.

«Seega jääb see probleem lahendamata ja lahendus lükkub edasi ette teadmata tulevikku,» ütles ta.

Ministeeriumid muutusi ei kavanda

Paigalseisu kinnitasid ka rahandusministeerium ja sotsiaalministeerium, kes mõlemad üritavad endiselt vastutust teise kaela veeretada. Rahandusministeeriumi pressiesindaja Siiri Suutre ütles, et kuna nad on algusest peale öelnud, et tekkinud olukorda ei saa tulumaksuseaduse muutmisega lahendada, siis ei ole nad ka praegu sellekohaseid muudatusi kavandamas.

«Siin on küsimus hüvitise väljamaksmise ajas ja seda ei saa tulumaksuseadusega muuta. Lahenduseks oleks ravikindlustuse seaduse muutmine selliselt, et sünnitushüvitise väljamakset oleks vajadusel võimalik pikema perioodi peale jagada. Saatsime sellekohase ettepaneku sotsiaalministeeriumile, täpsemalt tuleks selle kohta uurida nüüd sealt,» ütles Suutre. Samuti ütles ta, et kuna tema puudutab aasta viimastel kuudel hüvitise saajaid, siis otsene vajadus seadust muuta veel selle riigikogu koosseisus puudub, kuna muudatus peaks vastava otsuse korral jõustuma hiljemalt oktoobrist.

See tähendab, et kuigi rahandusministeerium tulumaksuseaduse koostas, leiavad nad endiselt, et probleemi peaks lahendama seaduse koostamisega üldsegi mitte seotud olnud sotsiaalministeerium.

Sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik Silvia Peets ütles, et ka neil ei ole juba varasemalt öeldule midagi lisada. Sotsiaalministeeriumi jaoks on tegemist kõrvalmõjuga, mida tulumaksureformi kavandajad ette ei näinud. Kuigi sünnitushüvitise väljamaksmise periood muutub 2022. aastal, siis tagasiulatuvalt saab ebaõiglasse olukorda sattunud naistele tagasimakseid teha Peetsi sõnul ikka ainult rahandusministeerium.

«Kuidas lahendada tagasiulatuvalt olukord nende inimeste jaoks, kellele maksti sünnitushüvitised välja möödunud aasta lõpus, oskab paremini öelda rahandusministeerium. Võimalikud muudatused ei puudutaks juba väljamakstud sünnitushüvitisi, sest need on maksustatud vastavalt kehtivale maksuseadusele, milles muudatusi saab teha rahandusministeerium,» selgitas ta.