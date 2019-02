Koalitsiooninõukogu moodustas Kohtla-Järve riigigümnaasiumi õppekeele arutamiseks töörühma

Töörühma kuuluvad ERRi teatel siseminister Katri Raik (SDE), Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ning Keskerakonda kuuluv haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Lahendusele loodetakse jõuda paari kuuga ning tulemuse esitab töörühm valitsuse kabinetinõupidamisele.

Homme Ida-Virumaale asja arutama sõitev haridusminister Mailis Reps (Keskerakond) rääkis täna saates «Otse Postimehest», et iga õpilane, kes suudab ja tahab õppida eesti keeles, saab sügisel Kohtla-Järvel avatavas gümnaasiumis seda teha. Sama kinnitas ta õhtul «Aktuaalse Kaamera» otsestuudios. «Iga kursust, mida võimalik, õpetatakse kas eesti keeles või eesti ja vene keeles paralleelselt.»

Reps kohtub homme Ahtme Gümnaasiumi, Järve Gümnaasiumi ja Järve Vene Gümnaasiumi juhtkonna, hoolekogu ja õpilasesindustega ja annab pärast seda Kohtla-Järve kultuurikeskuses pressikonverentsi, kus ta räägib kohtumistest koolide esindajatega ja Kohtla-Järve riigigümnaasiumi tulevikust.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul teatas ta tänasel koalitsiooninõukogu istungil, et Isamaa selge seisukoht on, et riigigümnaasium peab olema eestikeelne. «Lepiti kokku, et koalitsiooni töörühm töötab Isamaa ettepaneku läbi ja seejärel saaks loodetavasti neljapäeval valitsuskabinet seda arutada ja otsustada,» lisas ta.

Ka Reformierakonna riigikogu fraktsioon teatas täna, et on seisukohal, et Kohtla-Järvel riigigümnaasiumi avamine kakskeelsena on vastuvõetamatu ja Keskerakonna valitsuse vastav otsus tuleb ringi teha.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Jevgeni Ossinovski pakkus Kohtla-Järve riigigümnaasiumi ümber puhkenud vaidluse lahenduseks välja kompromissettepaneku, et eestikeelne Järve gümnaasium läheks riigi pidada ja et see jätkaks täistsükli koolina 1. kuni 12. klassini, vahendas ERR.

Peaminister Jüri Ratase (Keskerakond) sõnul pole Kohtla-Järvel nii palju piisava eesti keele oskusega õpilasi, et loodav 300-kohaline riigigümnaasium täielikult eestikeelsena alustada saaks.