Mailis Reps sõidab Ida-Virumaale koolikirgi jahutama

Kuigi esialgu ministeeriumist tulnud info kohaselt pidi Kohtla-Järve riigigümnaasium sündima läbinisti eestikeelsena, teatas minister Mailis Reps kuus päeva tagasi, et kuna kohalikus kogukonnas puudub valmisolek alustada sügisel täismahus eestikeelse õppega, tuleb riigigümnaasium siiski kakskeelne.

Saates «Otse Postimehest» kinnitas Reps aga eile, et ministeeriumi plaan on kogu aeg selline olnud ja need, kes väidavad, et nad sellest midagi ei tea, peaksid oma haldusalas natuke ringi vaatama.

«Iga kursust, mida võimalik, õpetatakse kas eesti keeles või eesti ja vene keeles paralleelselt,» iseloomustas ta kuue kuu pärast avatavat riigigümnaasiumi. Just nii on see tema sõnul algusest peale plaanis olnud.

Kõik õpilased ei ole võimelised õppima ainult eesti keeles ja neile tuleb Repsi sõnul jätta üleminekuaeg.

Eestikeelse kooli saatus lahtine

See, missuguseks kujuneb Kohtla-Järve ainsa eestikeelse kooli, Järve gümnaasiumi saatus, selgub täna, kui Reps sõidab kohapeale plaane läbi arutama. Jaanuaris oli seis Repsi sõnul selline, et Järve kool soovib jätkata riigigümnaasiumiga koos, andes endale aru, et väike kool ei pruugi uue ja uhke riigigümnaasiumi kõrval konkurentsivõimeline olla.