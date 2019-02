Sulailm sulges Haapsalu-Noarootsi jäätee

Maanteeamet avas Haapsalu-Noarootsi trassi esimest korda mõneks tunniks möödunud nädala reedel. Sellele järgnenud nädalavahetusel oli jäätee liiklusele suletud, kuid esmaspäeval said kuni 2,5 tonni kaaluvad sõidukid seal taas liigelda. Teisipäeval on aga trass plusskraadide tõttu taas suletud.

Maanteeamet palub kõikidel liiklejatel meeles pidada, et avamata jääteedel on keelatud liigelda, kuna see on eluohtlik.