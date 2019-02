Vabaerakond ei ole rahul «Aktuaalses kaameras» erakonna valimislubaduse kajastusega

«Eksitav on seega ERR-i väide, et Vabaerakonna taoline seisukoht põhjustab 2019-2023 aastate riigieelarve positsioonile 252 miljonit eurot negatiivset mõju. Tõde on see, et riigieelarvesse juba kavandatud nelja protsendi pensionimaksete tõstmine ühest sambast teise kogusummas 343 miljonit eurot on eelarvetehniliselt lausa nullmõjuga, kuid reaalmajanduse kaudu omab see liigutus riigieelarvele isegi positiivset mõju,» ütles Nurm.