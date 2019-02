Tallinna arstimaja töötajad avastasid täna keskpäeval, et arestimaja kambris on endalt elu võtnud 59-aastane mees, teatas Põhja prefektuuri pressiesindaja Marie Aava. «Politseinike ja meedikute katsed teda elustada kahjuks tulemust ei andnud,» ütles Aava.

Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juht Valdo Põder selgitas, et kambreid küll kontrollitakse regulaarselt, kuid juhtunut see ära hoida ei aidanud. «Kambrites on ka kaamerad, kuid nende vaateväli ei kata kinnipeetute privaatsuse tagamiseks duširuume,» ütles Põder.