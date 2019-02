Mullu oli keskmine liikluskindlustuse aastamakse 142 eurot

Keskmine kahjunõue oli 1969 eurot, mis on 12 protsenti suurem kui tunamullu. Kindlustusmaksete kogumaht oli 102,3 miljonit ja kasum neli miljonit eurot.

«Üle seitsme aasta teenisid kindlustusandjad liikluskindlustuselt kasumit. See on positiivne ja vähendab edaspidist survet hinnatõusule. Kuna keskmine kahju kasvab koos elatustaseme tõusuga, on ainus viis leevendada liikluskindlustuse edasist hinnatõusu liiklusõnnetuste arvu vähendamise teel,» märkis Jesse. «LKF teeb selle eesmärgi nimel koostööd omavalitsuste ja riigiasutustega. Samas saab iga liikleja olla ka ise liikluses ettevaatlikum, muutes liiklust seeläbi turvalisemaks,» rõhutas Jesse.