Oleviste Hoolekanne ootab vähekindlustatute aastapäevapeole toiduannetusi

«Tahame allpool vaesuspiiri elavatele inimestele rõhutada, et nad ei ole riigi pidupäeval üksinda. Oma riik on kallis, nii ka selles riigis elavad inimesed. Mõlemat tuleb hoida ja nende eest hoolitseda. Meeles pidades, et vabadus ja meie oma riik ei ole midagi iseenesestmõistetavat. See on ka meie ürituse mõte ja eesmärk – ikka selleks, et jaksaksime kõik koos Eesti vabariigi järgmises sajas sammuda,» ütles Oleviste Hoolekande eestvedaja Riina Solman.