Tallinn üritab taas saada mupole jõu kasutamise õigust

Tallinna munitsipaalpolitsei on olnud üle kümne aasta olukorras, kus nad võivad näiteks avaliku korra rikkujaid korrale kutsuda, kuid kui nood nad välja naeravad, pole mupol õigust neid jõuga alluma sundida. Linnajuhid on üritanud mitu korda mupole jõu kasutamise õiguse teemat tõstatada, kuid pole seni saanud valitsuse tuge. Nüüd on neil käsil uus katse ning kui arvestada, et nii linna kui valitsust juhib Keskerakond, võib see osutuda vasasemast edukamaks.

Linnajuhid toovad ka näiteid olukordadest, kus mupo ametnikud ei tohi allumatut inimest sundida korraldusi täitma, kuigi see oleks vajalik. Näiteks kui keegi ei kavatse mupo teavitusest hoolimata lahkuda varisemisohtlikust hoonest. Praegu ei saa mupo neid selleks sundida. Sama olukord on, kui inimene lamab näiteks sõiduteel ja keeldub püsti tõusmast. Mupo ei tohi teda sealt jõuga ära vedada. Samuti ei tohi mupo tegelikult bussijänest või alkoholitarvitajat ühistranspordist välja tõsta, kui viimane palumise peale ise kaasa ei tule.

Mõistagi on eelnõus kirjas, et kui jõu ja sunni kasutamise võimalus korrakaitseametnikele tuleb, peavad nad eelnevalt läbima ka koolitused. Korrakaitseametniku kutsestandard nõuab 170-tunnise koolituse läbimist, mida viib läbi sisekaitseakadeemia.

Gaasi- või löögirelva võiks mupo ametnik kasutada vaid juhul kui muud vahendid on ammendunud ning abivahendi kasutamine on ainuvõimalik ja vältimatu. «Praegu on korrakaitseametnikud olukorras, kus neil puudub võimekus riiklikult pandud ülesande täitmine lõpuni viia ning nende töösse on pidevalt vaja kaasata politseid,» seisab eelnõus. «Korrakaitseametnikud saavad praegu erimeetmeid kasutada vaid eeldusel, et süüteo toimepanija on koostööaldis.»