Kätlin Konstabel: valija peaks otsust tehes käituma tööandjana

Veidi vähem kui nelja aasta pärast võiks poliitikamaastikule tuua partei – Eesti Mureerakonna ehk EME. Mõelge, millised loosungid: «Jagatud mure on pool muret!», «Teie mure on ka meie mure!» või «Meil on ühine mure!», pealegi ei maksaks need lubadused midagi.

Kui lubatakse muret, siis see ilmselt midagi ikka maksab, sest paljudel inimestel on mure. Ma ei usu väga sellise erakonna tulevikku, sest inimesed, kellel on mure, tahavad sellest lahti saada. Kui me ühiselt rõhutame, kui halb kõik on, siis sellest ju midagi paremaks ei lähe. Kui lubada mure jagada, siis on ühe asemel kaks muret.

Valimiste eel me kogeme pidevalt parandamist vajavate hädade kirjeldamist. Kas hädade kirjeldamine aitab hädasid lahendada?

Ainult kirjeldamine kindlasti mitte. Mulle meeldib tuua paralleele sellest, kuidas inimesed oma elus hakkama saavad. Kui me ainult räägime ja räägime sellest, mis kõik valesti on, siis on see väga tore, kui me suudame probleemi ära defineerida. Sellest järgmine samm peab olema toimivate lahenduste väljamõtlemine ja mõelda tuleb ka sellele, mis võib valesti minna. Kui me jääme kinni sellesse peas ringlevatele hädadele mõtlemisse, siis palju õnne depressioon.

Valimiste eelne aeg toob siis ühiskonda teatud annuse depressiivsust?

On näha mõne erakonna püüdeid selles suunas. Ma ei tea, kas see on depressiivne, kui kirjeldatakse, et tervishoiusüsteemiga on kehvasti ning arsti juurde pääsemiseks on pikad järjekorrad. Need järjekorrad tihti ongi pikad. See on ühelt poolt reaalsuse kirjeldamine, aga nende jaoks, kes kiiresti arsti juurde pääsevad, see ilmselt ei ole probleem.

Teaduse rahastamisega on ka kehvad lood.

Kui paljusid inimesi see puudutab? Teadusega on päris mitme valitsuse ajal kehvad lood olnud ja see ei ole nende parteide populaarsust, kelle ajal on kehvad lood olnud, just kuigipalju mõjutanud. See pruugi inimesi väga depressiivseks muuta. Kui me vaatame viimaste Eurobaromeetri uuringut, siis teemadeks on elukallidus ja kõrged hinnad, teaduse rahastust võib-olla ei küsitud, aga ilmselt see ei puuduta väga paljusid. Kahjuks.

Kuhu saaks tõmmata selle piiri, kus sõnumite tonaalsus ja nende sõnumite paljusus enam ei mõju?

Inimesed tuimenevad ja see sõnumite hulk muutub müraks. Küsimus on selles, millal tonaalsust tuleks muuta. Kui kuu aega järjest ühesuguseid sõnumeid – ma ei hakka tooma näiteid – siis see võib-olla ei ole parim stiil.

Tooge ikka mõni näide!

Ei too. Kaval on sõnumite tooni muuta. Ühel hetkel kirjeldatakse, et midagi on halvasti ja siis lisatakse, et meie erakond proovi sellel ja teisel viisil asja paremaks teha. Tuleb see lävi uuesti ületada, et inimesed uuesti kuulaksid. Siis see ei ole enam müra.