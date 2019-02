Keskkonnaameti ja keskkonnainspektsiooni ühendamine nurjus teist korda

«Kurb, et osal riigikogu liikmetel ei jätkunud julgust ega riigimehelikkust teha ära tükk riigireformi,» ütles keskkonnaminister Siim Kiisler pressiteate vahendusel. «Ühendameti loomisel oleks Eestis tekkinud keskkonnaküsimuste tugev kompetentsikeskus. Kahe põimunud ülesannetega asutuse ühendamine oleks teinud palju lihtsamaks inimeste suhtluse riigiga.»

Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt märkis, et ministeerium peab kahe oma haldusala asutuse ühendamist jätkuvalt mõistlikuks. Kõik ettevalmistused ühendameti loomiseks on tehtud, see oli valmis tööd alustama 1. aprillil. «Kui ühendamisele tekib edaspidi poliitiline toetus, läheme sellega kindlasti edasi,» ütles Münt.