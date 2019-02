Sikkut: trahve tubakaeelnõu katkestamise pärast karta ei tasu

Sikkuti sõnul ei olnud eelnõule tehtud ettepanekud seotud eelnõu peamise eesmärgiga, milleks on võtta üle ELi tubakadirektiivi kaks tehnilist artiklit. «Ma ei pidanud õigeks kiirustades ja enne valimisi teha pööret senises tubakapoliitikas,» selgitas minister Postimehele. Eelnõule tehtud muudatusettepanekud puudutasid alternatiivsete tubakatoodete müügi ja tarvitamise nõudeid (nt e-sigarettide tarvitamise lubamine siseruumides, ülejäänud tubakatoodest leebemad nõuded toodete väljapanekule jne). Sikkuti sõnul leidis sotsiaalkomisjon nende puhul, et vaja oleks täiendavat analüüsi ja kehtiva regulatsiooni sisuline muutmine vajaks seadusandlikul tasandil eelnevat debatti, seega nõustus minister sotsiaalkomisjoni arvamusega.

«Viimase viie aasta jooksul on tubakaseadust muudetud neljal korral. Iga muudatus on olnud hoolikalt ette valmistatud ja riigikogus läbi vaieldud. Praegu ei jõutud aga arutelu pidada ei riigikogus ega laiemalt ühiskonnas,» ütles minister.

Meelemuutus üleöö

Üks muudatusettepanekute osa, mis seitsme riigikogu liikme poolt sotisaalkomisjonile esitati, puudutas uudsete nn kuumutatavate tubakatoodete kategooria lisamist, sest praegu puudub Eestis sellisele tootegrupile igasugune regulatsioon. Arvestades, et naaberriikides vastav regulatsioon juba toimib, tuleks ministri sõnul kuumutatavad tubakatooted ka meie turule lubada. Et aga tegemist on värske tootega, puuduvad Sikkuti sõnul antud tootegrupile tehtud uuringud, millest joonistuks välja pikaajaline tervisemõju.

Ehkki 28. jaanuaril saatis minister Riina Sikkut sotsiaalkomisjonile kirja, milles märgiti, et neid ettepanekuid toetatakse, muutus seisukoht juba järgmisel päeval, kus kantsler seda komisjoni istungil presenteeris. Minister selgitas, et ministeerium toetas kuumutatavate toodete reguleerimist teiste tubakatoodetega sarnastel tingimustel, kuid juristid olid erinevat meelt, et millist teavitamist sellisel juhul täpselt vaja on. «Seetõttu leidis sotsiaalkomisjon, et see vajab edasist arutelu ja edasi liigutakse vaid direktiivi ülevõtmiseks vajalike muudatustega ja sellega Sotsiaalministeerium ka nõustus,» selgitas Sikkut.