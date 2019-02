Fotod: Noblessneri valukojas avatakse sügisel Proto avastustehas

Proto eksponaadid räägivad ajast 19. sajandi keskpaigast 20. sajandi alguseni. Avastustehase ekspositsiooni ühe autori Andrus Kõresaare sõnul sai avastustehase idee alguse asukoha ajaloost. «Meie eesmärgiks on taaselustada hoone algne funktsioon ja luua salapärane tehas, kus teadlased üle maailma on kogunenud, et katsetada uusi leiutisi. Virtuaalreaalsus on väga kaasaegne ja hea vahend nende leiutiste sisu ja funktsiooni edasi andmiseks,» rääkis Kõresaar.

Keskuse eksponaadid jagunevad kaheks. VR ehk virtuaalreaalsuse prillidega saab külastaja tehisreaalsuses näha enda ümbrust 360 kraadi ulatuses ning osaleda, täites talle pandud ülesandeid. Niinimetatud «käed külge» eksponaatidel saab külastaja katsetada ning mõista füüsikalisi nähtusi hoopis uue nurga alt, mänguliselt ja põnevalt. Samas ei puudu keskusest ka hariduslik-ajalooline aspekt. Näiteks on eksponaatide juures ajaloolist tausta avavad videod.

Üks atraktsioon, mis keskusesse tuleb, on kuumaõhupall. «Inimene astub õhupalli gondlisse, paneb pähe VR prillid, järsku hakkab puhuma tuul, tekib väike vibratsioon ning inimesel tekib tänu VR tehnoloogiale tunne, nagu ta päriselt lendakski,» kirjeldas Kõresaar.

Proto avastustehas on unikaalne kogu Euroopas. Lähimad sarnased keskused asuvad Dubais ja New Yorgis. Originaalne VR sisu luuakse koostöös Hollandi partneriga. See on paik, kus kohtuvad minevik ja tulevik, eesmärgiga kasvatada külastajate huvi tehnoloogia vastu.

Lisaks ekspositsioonile asuvad hoones konverentsiruum, õppeklassid, kohvik ja meenete pood. Avastustehase pindala on kokku 3500 ruutmeetrit, millest ekspositsiooni ala on 1600 ruutmeetrit. Proto avastustehas avatakse külastajatele 19. oktoobril 2019. Keskus ootab esimesel kalendriaastal 120 000 külastajat.

Avastustehas asub ajaloolises Noblessneri valukojas. 1912. aastal rajasid kaks Peterburi ärimeest – Euroopa suurim naftatööstur Emanuel Nobel (Alfred Nobeli vennapoeg) ja tema äripartner Arthur Lessner – siia toonase Tsaari-Venemaa tähtsaima allveelaevade tehase. Aastatel 1913–1917 ehitati siin kokku 12 moodsat allveelaeva. Tänaseks on Noblessnerist saanud inimestele ja merele avatud sadamalinnak.

BLRT Grupi kinnisvara arendusdirektori Ivar Piirsalu sõnul on vastvalminud linnaväljaku ja merepromenaadi ääres paiknev Noblessneri valukoja hoone sadamalinnaku üks märgilisemaid ehitisi. «Meil on väga hea meel, et see suurejoonelise arhitektuuriga hoone saab korda ning säilib ka ajastutruu sisu,» lausus Piirsalu.