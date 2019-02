Jõugu juhtimises süüdistatava Haron Dikajevi lootus vabadusse pääseda kustus

Vandeadvokaat Alar Neiland vaidlustas riigikohtus 53-aastase Dikajevi vahi alla jätmise ning tema elektroonilise valve all vabastamata jätmise, kuid riigikohus ei pidanud määruskaebusi põhjendatuks ning neid arutusele ei võtnud. Dikajev on vahi all alates 2015. aasta 1. juulist.