Estonial uppunute omaste kaebus jõuab aprillis Pariisi kohtusse

Kirjas teatas ohvreid esindav advokaadibüroo Schmill&Lombrez, et kohtu president määras istungid Nanterre' tsiviilkohtus kahele päevale, 12. ja 15. aprilllile, istung toimub prantsuse keeles ja tõlkevõimalus büroo kinnitusel puudub.

Protsess on kestnud juba 22 aastat, mille sisuks on Estonia protsessi ühingu ühishagi parvlaeva Estonia ehitanud laevaehitusettevõtte Meyer Werft ja laeva klassifitseerija Bureau Veritas vastu, kirjutab rahvusringhäälingu uudisteportaal .

Viimased 15 aastat on juhtumiga tegelenud prantsuse advokaadibüroo Schmill&Lombrez, kuid hagi edasiareng on olnud olematu.

Estonia 3. tüürimehe Andres Tammese lesk Sigrid Tammes rääkis rahvusringhäälingule, et info liikumine kohtuprotsessi arengutest on olnud kogu protsessi ajal äärmiselt napp, enne nüüd saabunud kirja said protsessis osalejad infot protsessi seisu kohta viimati 2014. aastal.