Peeter Tali: Tallinnas Hiina uusaasta tähistamine on osa hegemooniaplaanist

«Hiina eesmärk on selge, Hiina tahab saada hegemooniks. Mõnikord ta varjab seda, mõnikord ei varja. Kinnisematel konverentsidel Hiina teadlased mõnikord ütlevad, et ükskord te hakkate kõik meile andamit maksma,» rääkis Peeter Tali eile Tallinnas peetud majandusjulgeolekukonverentsil.

Selle eesmärgi saavutamiseks on hiinlastel Tali sõnul aega küll ja sajand ei ole selles ajaraamis märkimisväärne aeg. «Tööriistakast, mida Hiina kasutab, on kultuur, informatsioon, pehme jõud, diplomaatia, majandus ja mis on uus asi – nad ehitavad üles ka oma sõjalist võimekust,» rääkis Tali.

Ta tõi ühe pehme mõjutustegevuse näitena ka Hiina uusaasta tähistamise maailmas. «Kümme aastat tagasi Hiina uusaastat Euroopa linnades – kaasaarvatud Tallinn – nii pompöösselt ei tähistatud. Aga see on see pehme mõju – tuua end lähemale,» ütles Tali.

Ta märkis, et Hiina on juba võimeline kontrollima India ookeani ja seda just oma huvide realiseerimiseks Aafrikas.

Hiina uusaasta saabumist tähistati Tallinnas sel aastal linnavõimude ametlikul toel ja pealinna kultuuriameti ning Pekingi Kultuuribüroo korraldusel.

Suurimad pidustused toimusid 2. veebruaril Vabaduse väljakul, kus rahvas sai tasuta jälgida Pekingi artistide esinemist, draakoni- ja lõvitantsu, tulesõud, jääskulptuuri valmistamist, Kaarli puiesteele üles pandud hiiglaslikku plastdraakonit ning õhtu lõpetuseks imetleda ilutulestikku.

Nõmme linnaosavalitsus kustus aga näiteks inimesi Nõmme sotsiaalmaja hoovi, kus esinesid Kelfiriuse tule-show ja rütmigrupp Macieira De Ouro. Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul loodab ta, et Hiina uusaasta saabumise tähistamisest saab traditsioon.

Hiina uusaastat tähistati 5. veebruaril ka Rotermanni kvartalis. Kollase maasea aasta juhatas sisse kurikuulus tšakraavaja ja tähetark Igor Mang. Põlema süüdati sümboliseeriv sea kuju.