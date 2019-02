Katri Raik: mupo õiguste suurendamine on mõistlik ja vajalik

«Kohalike elanike jaoks on oluline, et avalik ruum oleks turvaline ja puhas,» lausus Raik. Ta ütles, et avalikus ruumis korra tagamine on täna jagatud mitmete osapoolte vahel. Sealjuures vastutab kohalik omavalitsus linnaruumi hea- ja avaliku korra eest nagu näiteks sodimised, avalikud lärmamised või ropendamised ja alkoholi tarvitamine või lagunenud hoonetes turnimised. «Taolised rikkumised on kogukonna rahumeelsete elanike jaoks väga häirivad ning neile reageerimist ametivõimude poolt oodatakse,» ütles siseminister. Ta mainis, et omavalitsustele on pandud kohustus, kuid nad on ilma jäetud tööriistadest, et suuta olukorda iseseisvalt lahendada ning sellepärast peab inimeste korrale kutsumiseks kaasama politseid. «Mõistlik on, et sellised küsimused lahendatakse kohalikul tasandil,» sõnas Raik.