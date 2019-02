Vene trollid õhutavad vaktsiinivastasust

Eelmisel aastal nakatus Euroopas leetritesse üle 80 000 inimese, 72 nakatunutest suri. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) sõnul aitavad väga nakkava haiguse levimisele palju kaasa ka vaktsiinivastased libauudised.

Briti avaliku tervishoiu ühingu hinnangul on pool väikelaste vanematest puutunud sotsiaalmeedias kokku vaktsiine käsitleva väärinfoga, näiteks Facebooki reklaamidega, mis väidavad, et lapsed võivad mürgiste vaktsiinide tõttu surra. Teadaolevalt on mõni neist reklaamidest Vene päritolu.