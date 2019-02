Hiiumaa vallavanema umbusaldamine kukkus läbi

«Vallavanem on varjanud volikogu eest olulisi dokumente, ta on võtnud vallale kohustusi ilma volikogult selleks heakskiitu saamata, ta on jaganud volikogule lubadusi, mida ta ei ole täitnud,» lausus Hiiumaa volikogu opositsiooni liige Inge Talts «Aktuaalsele kaamerale» ja lisas, et see on kodukandi poliitilise kultuuri küsimus, kas lepitakse sellise vallajuhtimisega või mitte.