Kaheksa erakonda allkirjastasid riigireformi ühismemorandumi

Peaminister Jüri Ratas (Keskerakond) kommenteeris, et riigireformi memorandum ei tähenda, et alla kirjutanud erakonnad on riigi ja ühiskonnakorralduse kitsaskohtade lahendamisel igal ajal ja kõigis asjaoludes üksmeelel. «Kuid soov nende üle ühiselt nõu pidada ja edasi liikuda on väga väärtuslik. Me mõistame ju hästi, et riigireformiga jätkamiseks peame astuma konkreetseid samme, et need eesmärgid leiaks lisaks aruteludele kinnitust uue valitsuse prioriteetides ja tegevuskavades.»