Detailplaneering võib Snelli tiigile tuua paadid ja vesijalgrattad

Detailplaneeringu seletuskiri ütleb, et pargiala on talvel traditsiooniline lumelinna rajamise koht ning tänu künklikule pinnasele ka kelgutajate lemmikkoht, ajalooliselt oli võimalik ka tiigi jääl uisutada ning nüüd tahab linn seda võimalust paremini ära kasutada, kirjutab rahvusringhääling.

«Planeeringut koostatakse peaasjalikult selleks, et võimaldada ehitada pargi territooriumile senise amortiseerunud paviljon-kuuri asemele kuni ühekorruseline pargi teenindamiseks vajalik hoone,» ütles linnaplaneerimise ameti koordinaator Margit Lokk.

Kõnealune paviljon asub pargi Nunne tänava poolses otsas ja detailplaneeringus on öeldud, et see lammutatakse ning asemele kerkib kuni 160-ruutmeetrise ehitusaluse pinnaga hoone ilma maa-aluse korruseta ning ala aktiivsuse suurendamiseks võiks seal laenutada paate, vesirattaid või uiske ning suvehooajal saaks kohvik paigutada laudu ja toole ka väljapoole krundi piire ja sama hoone juurde kavandatakse tiigi kaldale ujuvsilda.